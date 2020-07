OM - Quand Boudjellal voulait proposer ses services à Frank McCourt...

La guerre est bel et bien déclarée entre les dirigeants de l'Olympique de Marseille et le duo Mourad Boudjellal-Mohamed Ajroudi, candidats au rachat du club. D'ailleurs, l'actuel propriétaire de l'OM, Frank McCourt, est monté au créneau et a assigné les deux hommes d'affaires en justice. Mais il semblerait que Boudjellal ne soit pas à sa première tentative d'approche ; il aurait déjà proposé ses services au club olympien l'année dernière.

Nos confrères de L'Equipe révèlent en effet que l'ancien président du RC Toulon "a essayé de toucher McCourt pour offrir ses services de dirigeant" au cours d'un repas avec Jacques-Henri Eyraud au printemps. Ce dernier aurait d'ailleurs "pris la menace au sérieux depuis longtemps".