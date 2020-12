OM - Quand Eyraud compare Pablo Longoria et Andoni Zubizarreta

Lors d'un entretien accordé au journal l'Equipe, le président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé concernant le profil de son directeur sportif actuel, Pablo Longoria (34 ans), notamment sur son expérience à ce poste. "Je n'ai jamais fait dans le jeunisme. Mais cette question montre à quel point on est dans un milieu très conservateur. Malgré son âge, Pablo a démarré sa vie professionnelle dans le football à un peu plus de 20 ans, il en a vu beaucoup. Il a une vraie modernité dans l'approche de son métier, une vision complète de ce que doit être un projet sportif, des tout-petits jusqu'à l'équipe professionnelle", a confié le président de l'OM

De plus, il a fait la comparaison avec Andoni Zubizarreta (59 ans), l'ancien directeur sportif des Phocéens, avec un profil bien différent. "On a tiré plein de leçons de cette phase 1. J'ai beaucoup appris d'Andoni, il m'a beaucoup apporté, j'ai aimé sa personnalité, son humanité. Andoni est un esthète du jeu, un penseur de son sport. À la tête du projet sportif, aujourd'hui, j'avais besoin de quelqu'un de plus généraliste dans son approche, et ce y compris dans sa dimension économique et transactionnelle", a-t-il conclu.