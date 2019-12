OM - Radonjic encense Villas-Boas

En l'espace de quelques semaines, Nemanja Radonjic est passé d'un statut de transfert manqué à celui de nouveau chouchou du public olympien. Auteur de 4 buts lors de ses 5 derniers matchs, l'international serbe a enfin débloqué son compteur et semble libéré d'un poids énorme. Cette libération, André Villas-Boas n'y est certainement pas étranger. Comme l'explique l'ailier marseillais ce samedi dans un entretien accordé à La Provence, l'ambiance au sein du groupe est au beau fixe depuis l'arrivée du Portugais. "On voit l’influence positive du coach depuis son arrivée au club. C’est une différence énorme pour nous. Il y a une meilleure ambiance à l’entraînement, dans le vestiaire, sur le terrain pendant les matchs et même dans le bus !" a-t-il expliqué, avant de recentrer sa réponse sur son cas personnel : "je parle très souvent avec lui et on s’entend très bien."

Pour autant, il ne faut pas voir dans les déclarations du Serbe un tacle à son ancien coach, Rudi Garcia. "Je n’ai jamais eu de mauvaise relation. Ce qui est vrai, en revanche, c’est que je parlais beaucoup moins avec lui par rapport au nouveau coach" a-t-il indiqué, avant d'être catégorique au sujet de son avenir. "J'espère qu'on sera en Ligue des champions l'année prochaine (...) Je reste ici à l'OM, je ne vais nulle part."