OM - Ravanelli rêve de ramener Higuain avec lui !

Actuel ambassadeur de la Juventus Turin, Fabrizio Ravanelli (51 ans) a annoncé jeudi sa volonté de devenir le Head of Football de l'Olympique de Marseille. Attaché au club olympien où il a évolué entre 1997 et 1999, l'ex-international italien a apporté quelques précisions à ce sujet ce vendredi. "Tout le monde sait que j’aime cette ville et ses supporters. [...] Pour moi, c'est très important de retourner un jour à Marseille. Il y a l’envie que l'on me donne la possibilité de travailler là bas. Ça serait important, pas seulement pour moi mais aussi pour Marseille" a-t-il déclaré pour L'Equipe du Soir.

Bien que "Penna Bianca" soit inexpérimenté dans ce rôle qu'il convoite, il entend palier son manque d'expérience en se servant de sa liste de contacts. Et pour cause, l'Italien aimerait frapper un gros coup s'il venait à être nommé par Jacques-Henri Eyraud. "J’ai beaucoup d'expérience, pas comme directeur sportif mais avec des clubs, des gens importants. Prendre des joueurs avec des prêts, j'en suis capable. Je suis capable d’amener des joueurs qui vont enflammer le stade Vélodrome. Je suis une personne qui a des relations avec des gens importants, comme à la Juve" a-t-il confié, avant de donner le nom d'un joueur qu'il souhaiterait attirer au moment de sa venue : "Higuain !" Un rêve qui paraît tout simplement impossible d'un point de vue salarial...