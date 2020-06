OM - Reprise ce vendredi à Marseille

André Villas-Boas et ses hommes vont retrouver la Commanderie, ce vendredi. De retour au centre d'entraînement, après trois mois et demi d'arrêt et à deux mois de la reprise espérée de la Ligue 1, les Marseillais vont toutefois attendre avant de rechausser les crampons. Des tests physiques et médicaux sont au programme des prochaines quarante-huit heures et la première véritable séance d'entraînement n'est prévue que dimanche après-midi.

Deux stages, au Portugal et en Allemagne, sont prévus courant juillet. Au total, l'OM devrait participer à cinq matchs de préparation, dont un contre Montpellier.