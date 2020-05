Mercato - Riyad Mahrez explique enfin pourquoi l'OM l'a recalé ! (vidéo)

Au cours d'un live instagram avec Smaïl Bouabdellah, le présentateur de beIN Sports, Riyad Mahrez est revenu sur ses discussions avec l'Olympique de Marseille à la fin des années 2000. Le gaucher de 29 ans, passé par Le Havre et Leicester, se souvient encore très bien du jour où il a failli rejoindre l'OM de José Anigo, son "club de coeur". "Marseille m'a dit de venir faire un essai, j’étais trop content ! Mon club de coeur c’est Marseille. J’aimais bien le PSG car c’est ma ville aussi. Mais je voulais trop aller à Marseille ! Donc j’y vais. Je m’entraîne avec la CFA. Le coach, c’était Franck Passi. Je m’entraîne grave bien. Anigo est descendu voir à l’entraînement. Il m’a pris dans son bureau et m’a dit : 'Franchement, j’ai envie de te faire signer, on a kiffé sur toi'. Dans ma tête, j’étais dans un film. J’avais 18 ans (2009, ndlr). Huit mois avant j’étais à Sarcelles… J'étais venu en train, je m'en rappelle. Il m'a dit : 't'es venu en train ?', il appelle sa secrétaire et lui dit : 'prends lui un billet d'avion pour ce soir'.

En plein rêve, Riyad Mahrez rentre tout heureux chez lui avant de déchanter, quelques jours plus tard. "Il m’a passé des maillots de Marseille. Je suis rentré chez moi, j’ai cru que j’allais signer à Marseille ! Mais trois-quatre jours après, il appelle mon agent et il lui dit : 'On a un joueur qui est pareil ici, on veut que ce soit lui qui passe, on ne veut pas lui mettre des bâtons dans les roues. Le joueur c’était Billel Omrani'. Billel Omrani, âgé de 26 ans aujourd'hui, a disputé seulement 10 matchs avec l'OM entre 2011 et 2016.