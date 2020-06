OM - Rocchia évoque son avenir

Formé à l'Olympique de Marseille, Christopher Rocchia (22 ans) est prêté depuis un an et demi à Sochaux. Cette saison, le latéral gauche a été un joueur important de l'effectif des Lionceaux puisqu'il a participé à 22 matchs de Ligue 2 pour 18 titularisations (1 but). Sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2021, il aimerait avoir sa chance au sein du club qui l'a vu grandir, mais il n'hésitera pas à aller voir ailleurs si besoin est.

"J'ai progressé au niveau de mon jeu et je veux m'imposer. Si l'OM veut me garder, c'est pour au minimum être la doublure (de Jordan Amavi). Mais au-delà de ça, j'espère et j'aimerais que le coach me voie comme un concurrent sérieux. Je vais me battre, je ne vais rien lâcher. Ma priorité, c'est l'OM. Mais je n'ai eu aucune discussion avec le club et s'il ne compte pas sur moi, j'irai ailleurs. S'il compte sur moi, il faudra savoir ce que le coach veut faire. Il est hors de question pour moi de revenir à Marseille et de jouer en réserve ou de faire trois matches dans la saison. C'est inconcevable, sachant que je me suis bien adapté à la Ligue 2, que des clubs se sont renseignés à mon sujet, aussi bien en France (Ligue 1 et Ligue 2) qu'à l'étranger (Belgique)" a-t-il confié à La Provence, et d'ajouter : "jai toujours dit que l'OM serait ma priorité. C'est ma ville, c'est mon club. Mais après, si un club de Ligue 1 me veut en tant que titulaire, il faut être rationnel. Je veux avoir un maximum de temps de jeu. Ma priorité, bien sûr, c'est l'OM, mais si l'OM ne compte pas sur moi, mon choix sera vite fait."