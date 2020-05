OM - Rolando n'est pas surpris par la seconde place de l'OM

Défenseur de l'OM entre 2015 et 2019, Rolando a été invité à s'exprimer sur la très bonne saison de son ancien club. Celui qui a côtoyé André Villas-Boas au FC Porto entre 2010 et 2011 n'est pas surpris par les résultats obtenus par l'entraîneur de Marseille. "Cela a peut-être été une surprise pour beaucoup de gens en France mais pas pour moi" a-t-il affirmé lors d'un entretien accordé à RMC Sport. "Je connais les joueurs, je savais qu’avec leur qualité, de la confiance, et avec un entraîneur qui arrive à les faire se sentir importants, c’était possible. Et là-dessus, André est incroyable", ajoute l'ancien marseillais.

D'ailleurs, au cours de la saison il confie avoir parlé "avec certains joueurs de l’OM" et leur a dit : "si vous adhérez à ses idées, que vous donnez tout pour lui, il vous emmènera tout là-haut". De leur côté, les joueurs étaient très réceptifs au discours du technicien et avaient déclaré à Rolando "aimer l’entraîneur et sa personnalité. Parce qu’il est direct, frontal, il dit les choses en face. Avec lui, il n’y a pas d’excuse". Cette deuxième place ravit visiblement le joueur portugais, "j’en suis triplement satisfait : pour le club, mes ex-coéquipiers et pour André et son staff".