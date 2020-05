OM - Rolland Courbis égratigne Jacques-Henri Eyraud

Enfant de la ville, Rolland Courbis connaît parfaitement Marseille et l'OM. Passé par le centre de formation puis entraîneur du club entre 1997 et 1999, le consultant de 66 ans reste attaché à cette ville et ce club. Il n'a pas échappé aux perturbations qui agitent actuellement le club, à commencer par la refonte de l'organigramme prévue par Jacques-Henri Eyraud. Récemment, la rumeur d'un rachat par un milliardaire saoudien est apparue mais Frank McCourt, le propriétaire actuel, a rappelé son engagement envers le club.

Rolland Courbis s'est permis un commentaire sur la gestion du président olympien et n'a pas hésité à le comparer à Pape Diouf, président du club entre 2005 et 2009. "A l'Olympique de Marseille, la donne est encore différente. C'est le club le plus attractif de France, le plus compliqué à gérer. Lorsque tu débarques au Vélodrome, tu dois prendre des proches expérimentés, connaissant le coin, les habitudes, le contexte... Pape Diouf réunissait toutes ces qualités, Jacques-Henri Eyraud, même brillant, débute si j'ose..." a-t-il glissé.