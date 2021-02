OM - Rolland Courbis réfléchirait "à deux fois" si le club le contactait

Ancien joueur et entraîneur de l’Olympique de Marseille (1997-1999), Rolland Courbis suit toujours l’actualité du club phocéen avec toujours autant de passion. Dans l'émission Top of the foot diffusée sur RMC ce mardi, il a estimé que la mise à pied de l'entraîneur de l'OM André Villas-Boas était "complètement hors sujet". "Il y a des périodes, dans le métier d’entraîneur, où tu n’es pas inspiré. Et en ce moment, il n’est pas en forme. Ce n’était pas du tout le moment de quitter le club", a lâché Rolland Courbis.

Ainsi, avec cette mise à pied, qui pourrait déboucher sur le licenciement du technicien portugais, un poste est à pourvoir. Alors qu'il a annoncé ne plus vouloir entraîner, Rolland Courbis a confié "réfléchir à deux fois" si le club le contactait pour prendre la place du lusitanien. "Il y a quand même des décisions qui ont été prises, mais après, il y a des exceptions. Donc c’est sûr que s’il y a 19 clubs qui m’appellent, je reste sur mon 'non'. Si c’est l’OM, pour filer un coup de main, ce n’est plus un challenge, c’est un service que tu rends au club où tu es né. J’étais tout petit, je ne pensais qu’à l’OM, et ma famille aussi. C’est sûr que là, je réfléchirai à deux fois avant de donner ma position. C’est le seul endroit qui me ferait réfléchir. Les 19 autres endroits, c’est non, non, non", a-t-il conclu.