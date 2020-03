OM - Rongier dévoile son plan de carrière

Transféré de Nantes à l'OM en tant que joker médical en septembre dernier pour treize millions d'euros, Valentin Rongier s'est depuis pleinement intégré à son nouvel effectif. Homme fort du milieu à trois d'André Villas-Boas, le Français de 25 ans ne compte néanmoins pas passer toute sa carrière en Ligue 1. Au cours d'un live ce dimanche sur les réseaux sociaux avec son ancien coéquipier Nantais Abdoulaye Touré, le milieu de terrain Olympien s'est ainsi exprimé sur ses futurs choix de carrière.

"Les championnats que j’aimerais bien tester dans ma carrière ? Le championnat espagnol parce que c’est un style de jeu qui peut me correspondre et aussi la Premier League. C’est vraiment autre chose, et c’est bien de découvrir un autre style de championnat." Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2024, Rongier a depuis le début de saison participé à 23 matchs de Ligue 1, distribuant notamment quatre passes décisives.