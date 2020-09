OM - Rongier ne comprend pas pourquoi on ne parle pas assez du crachat de Di Maria

Après avoir défendu Alvaro Gonzalez en conférence de presse, Valentin Rongier, le milieu de l'OM, a fait une remarque aux journalistes présents à la Commanderie. Le Phocéen se demande pourquoi on ne parle pas assez du crachat de Di Maria sur Alvaro, en pleine période de coronavirus. "Vous me parlez d’Alvaro et Neymar, mais un joueur qui crache sur un autre (Di Maria sur Alvaro) en pleine période de COVID c'est très très grave, surtout qu’il y a des images. Je trouve qu’on n'en parle pas assez" a-t-il déclaré.