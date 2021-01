OM - Rongier prend la défense de Villas-Boas

À la veille de la réception du Stade Rennais FC, prévue samedi soir (21 heures, Stade Vélodrome) dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1, Valentin Rongier a eu les honneurs de la conférence de presse en ce vendredi après-midi. L'occasion pour le milieu de terrain relayeur des Ciel-et-Blanc (26 ans), qui se remet d'une tendinite, de prendre la défense d'André Villas-Boas, son entraîneur.

"On est derrière le coach. On est tous ensemble. Ce n'est pas le coach, c'est le collectif. Le coach nous met sur le terrain et, parfois, on ne lui rend pas la confiance qu'il nous accorde. C'est un petit peu facile de lui taper dessus. On a tous notre part de responsabilité. Une chose est sûre, c'est que l'on est derrière lui", a assuré le numéro 21 (1 but et 1 passe décisive en 18 matches de championnat).