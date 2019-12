OM - Rongier raconte son adaptation réussie

Titulaire lors des dix derniers matchs de l'OM en championnat, Valentin Rongier devrait de nouveau débuter ce samedi à Metz (17h30). Arrivé cet été à Marseille, le milieu français, après avoir pris son mal en patience lors des premières semaines, s'est déjà imposé comme un élément incontournable du dispositif d'André Villas-Boas. Sur le terrain, l'ancien nantais a mis tout le monde d'accord, à tel point qu'il avait été élu joueur du mois d'octobre à l'OM. "Pour moi, l’OM est l’endroit idéal. C’est un club français, il n’y a pas la barrière de la langue. En plus, l’équipe tourne bien et la dynamique est bonne, ce qui permet de s’acclimater plus facilement. Et puis le groupe m’a super bien accueilli" a commenté Rongier dans les colonnes de La Provence au sujet de son adaptation réussie.

"Je sais comment fonctionne un groupe, comment il aime accueillir un nouveau et ce qu’il n’aime pas qu’un nouveau fasse. J’ai essayé de me comporter en tant que professionnel. Je suis resté à ma place et j’y reste encore aujourd’hui. J’ai fait ça doucement, ça s’est bien passé. Quand tu as des champions du monde en face de toi, il faut les respecter, sans oublier de respecter tout le monde. Quand tu arrives ici, tu ne sais pas trop où tu mets les pieds. À Nantes, je connaissais tout le monde, j’étais capitaine de l’équipe. C’est complètement différent. J’ai été très agréablement surpris par la qualité du groupe de l’OM sur le plan humain, au-delà du sportif" a-t-il ajouté, avant d'évoquer l'amour que les supporters marseillais lui transmettent depuis son arrivée : "Je ne sais pas si on peut parler de chouchou. Mais je prends conscience que les supporters m'apprécient et, ça, j'ai envie de leur rendre à chaque fois que je mets les pieds sur le terrain. Je les remercie pour ça, d'ailleurs. Parce que le sens et ça me met dans de très bonnes conditions pour démarrer les matchs."