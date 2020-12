OM - Rongier soulagé et fier après le succès face à l'Olympiakos

Les réactions se suivent et se ressemblent à l'Olympique de Marseille après le succès renversant obtenu face à l'Olympiakos Le Pirée (2-1, résumé et notes), ce mardi soir lors de la 5ème journée de la Ligue des Champions. Pour Valentin Rongier (25 ans), les Ciel-et-Blanc, qui peuvent toujours prétendre à la Ligue Europa, se sont enfin mis au niveau de la compétition, notamment au niveau de l'état d'esprit.

"C'est un soulagement. On attendait cette première victoire depuis longtemps. On n'a rien lâché. Même en étant menés 0-1 à la mi-temps, on a su être présents jusqu'au bout et arracher cette victoire, c'est bien le mot. La Ligue Europa ? On est des compétiteurs, on va tout faire pour y accéder. On sait que ça ne dépend pas que de nous, mais on va tout donner", a indiqué le milieu de terrain, dans des propos rapportés par l'UEFA. "Ce qui a fait la différence ce soir, c'est l'état d'esprit je pense, la détermination, parce qu'il y a un mois en étant menés 0-1 on aurait peut-être baissé la tête. Là, on l'a relevée. Le fait que ce soit deux penalties, ce n'est pas grave. Tant que ça rentre et que ça fait but, c'est ce qui compte. J'étais très déçu du déroulement de la compétition, on ne voulait pas sortir par la toute petite porte. On a au moins réussi à gagner un match", a conclu l'ancien joueur du FC Nantes.