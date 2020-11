OM - Rongier sur la LDC : "On paye pour apprendre"

À la veille d'affronter Nantes avec l'OM dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1, Valentin Rongier est revenu sur la débâcle marseillaise en Ligue des Champions. Le club phocéen n'a toujours pas inscrit le moindre but dans la compétition cette saison.

"On n'arrive pas à performer en C1. J'étais très content de la jouer avec l'OM, mais ça ne se passe pas comme prévu...", a reconnu le milieu de terrain des Ciel-et-Blanc, et d'ajouter : "On n'a pas forcément deux visages différents, ce n'est pas notre état d'esprit qui change, c'est surtout l'exigence de la C1, ça se joue sur des détails, on l'a vu sur les deux buts qu'on encaissé contre Porto. On est nombreux dans l'équipe à découvrir cette compétition. On apprend".