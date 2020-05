OM - Rothen fulmine contre les mesures prises par le club vis à vis des abonnements

Vendredi soir, nos confrères de RMC Sport expliquaient que l'Olympique de Marseille a tranché concernant le geste qu'il souhaite faire pour ses supporters vis à vis des abonnements payés pour cette saison. Ainsi, les fans olympiens vont pouvoir bénéficier d'un avoir, à moins qu'ils ne décident d'y renoncer pour aider le club dans cette période difficile, comme l'a proposé Laurent Colette, le directeur général du club. Cette proposition a fait sortir Jérôme Rothen de ses gonds ! Sur les ondes de RMC, le consultant a visé Jacques-Henri Eyraud.

"C'est une blague. S'ils veulent être remboursés, ils ne peuvent pas quoi ? Ils ne leur laissent pas le choix. L'avoir, c'est plus vicieux que ça. Ils obligent les gens à se réabonner l'année prochaine sachant que pendant au moins six mois, il pourrait y avoir des matches à huis clos. Non mais il est pas chier lui. C'est incroyable. Et en plus de ça, il n'arrive même pas à mettre les joueurs d'accord pour baisser leur salaire. Et là, il va dire aux abonnés 'faites un don pour l'OM'" a lâché l'ancien parisien.