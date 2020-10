OM - Rudi Garcia fracasse Dimitri Payet

Au cours d'un documentaire sur les entraîneurs diffusé hier sur la chaîne L'Equipe, Rudi Garcia est revenu sur son retour houleux au Stade Vélodrome la saison passée. Le technicien, aujourd'hui à l'OL, s'était d'ailleurs incliné (1-2) face à un grand Dimitri Payet, auteur d'un doublé ce soir-là. Avant la rencontre, en conférence de presse, le milieu français avait aussi lancé l'Olympico en critiquant ouvertement son ex-entraîneur.

Et Rudi Garcia est revenu sur cet épisode dans le documentaire avec une déclaration forte : "Les critiques ? Si ça arrive a posteriori, passez-moi l'expression, mais le joueur n'a pas de couilles. Il faut venir dire les choses en face quand c'est le moment de le dire. Quand, parfois, il y a eu des difficultés avec mes résultats et mes équipes, il y a des joueurs qui ont été grands. Parce que s'ils n'étaient pas d'accord, on échangeait. Celui qui ne dit rien, c'est que c'est un sournois et que ce n'est pas un mec franc du collier. On a le droit aussi de se tromper sur les gens, évidemment" a-t-il lâché, amer.