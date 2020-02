Ce samedi après-midi l'Olympique de Marseille s'est incliné face à des Nantais (1-3) valeureux et très bien en place tactiquement. A l'issue de la rencontre le latéral droit de l'OM Bouna Sarr a reconnu la supériorité des Canaris sur ce match au micro de nos confrères de Canal + : "Ils nous ont mis à mal. Il nous a manqué beaucoup de choses aujourd'hui, dans tous les compartiments du jeu. Il y a des jours avec et d'autres sans, c'était le cas là. C'est dommage d'arrêter cette série, à domicile en plus", a-t-il déclaré. "On doit se remettre vite dedans pour le match de vendredi prochain."

Le joueur de 28 ans a ensuite nié le manque de fraîcheur physique de l'équipe, une hypothèse souvent évoquée au vue du manque de profondeur de banc de l'OM cette saison : "Non, tout cela reste psychologique, parce qu'on avait bien géré la série de plusieurs matchs consécutifs. On a été défaillants dans certains gestes et mouvements et c'est difficile quand on joue comme ça." Malgré cette défaite, les coéquipiers de Dimitry Payet gardent une avance d'onze points sur Rennes qui reçoit ce dimanche Nîmes (17h).