OM - Sans Amavi ni Kamara à Monaco, Rongier et Gueye devraient en être

Pour le déplacement sur la pelouse de l'AS Monaco, ce samedi soir (21 heures, Stade Louis-II) à l'occasion de la 21ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille sera une nouvelle fois privé des services de son défenseur latéral gauche, Jordan Amavi. Le joueur de couloir, blessé depuis le mois de décembre, ne sera pas le seul absent sur le Rocher puisque Boubacar Kamara manquera également à l'appel.

"Boubacar Kamara n'y sera pas, on ne préfère pas prendre de risque et attendre le match face à Rennes pour le réintégrer", a indiqué en conférence de presse André Villas-Boas, l'entraîneur olympien, au sujet de son défenseur central ou milieu de terrain défensif. Sortis sur blessure face au RC Lens mercredi soir (0-1), Valentin Rongier et Pape Gueye seront, eux, "normalement" dans le groupe des Ciel-et-Blanc.