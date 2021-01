OM - Sans Amavi ni Luis Henrique à Dijon, Sanson incertain

Ce samedi soir (21 heures, Stade Gaston-Gérard), l'Olympique de Marseille sera en Bourgogne pour se mesurer au Dijon FCO. Pour cette rencontre de la 19ème journée de Ligue 1, les Ciel-et-Blanc seront privés des services de Jordan Amavi (reprise) et Luis Henrique (coronavirus). Morgan Sanson est, lui, incertain.

"Morgan Sanson, c'est du 50-50, on ne va pas prendre de risque avant le Trophée des Champions. Jordan Amavi c'est encore non, on verra pour mercredi et Luis Henrique est positif au Covid", a indiqué André Villas-Boas, l'entraîneur olympien, ce vendredi après-midi en conférence de presse.