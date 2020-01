OM - Sans Mandanda ni Sanson face à Trélissac, le groupe de Marseille

Ce dimanche après-midi (14h15, Stade Beaublanc), à Limoges, l'Olympique de Marseille affrontera Trélissac (National 2), dans le cadre des 32èmes de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, André Villas-Boas, l'entraîneur des Ciel-et-Blanc, a retenu un groupe de vingt joueurs. Comme déjà relaté dans notre média, Steve Mandanda (préservé), Morgan Sanson (préservé) et Florian Thauvin (reprise) sont indisponibles pour ce premier match de l'année 2020. Boubacar Kamara et Jordan Amavi, sous la menace d'une suspension, ne sont pas convoqués. Alexandre Phliponeau et Isaac Lihadji ne le sont pas non plus.

LE GROUPE DE L'OM

Dia, Pelé, Ngapandouetnbu - Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Sarr, Perrin, Sakai, Abdallah, Nkounkou - Chabrolle, Strootman, Rongier, Lopez, Khaoui - Payet, Benedetto, Radonjic, Aké, Germain.