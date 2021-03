OM - Sans Mandanda ni Thauvin face au Canet-en-Roussillon, le groupe marseillais

Pour le match face à la formation du Canet-en-Roussillon (National 2), dimanche soir (21 heures, Stade Gilbert Brutus), dans le cadre des 16èmes de finale de la Coupe de France, Nasser Larguet, l'entraîneur par intérim de l'Olympique de Marseille, a retenu un groupe de vingt-deux joueurs. Comme déjà relaté dans notre média hier, Jordan Amavi et Valentin Rongier sont blessés et indisponibles. Steve Mandanda et Florian Thauvin sont préservés. Hiroki Sakai et Alvaro Gonzalez, suspendus contre Lille mercredi soir en Ligue 1 (défaite 2-0), sont de retour.

Coupe de France - 16èmes de finales

LE GROUPE DE L'OM

Pelé, Ngapandouetnbu, Vanni - Nagatomo, Caleta-Car, Lirola, Perrin, Balerdi, Rocchia, Alvaro, Sakai - Kamara, Gueye, Cuisance, Khaoui, Ntcham - Germain, Milik, Luis Henrique, Payet, Dieng, Benedetto.