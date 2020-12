OM - Sans Sanson à Rennes mais avec Amavi et Radonjic

Mercredi soir (21 heures, Roazhon Park), l'Olympique de Marseille sera en Bretagne pour défier le Stade Rennais. Pour cette affiche de la 15ème journée de Ligue 1, les Ciel-et-Blanc devraient enregistrer les retours de Jordan Amavi et Nemanja Radonjic. En revanche, ils devront faire sans Duje Caleta-Car, qui purgera un match de suspension, et Morgan Sanson, blessé aux ischio-jambiers et remplacé dès la 24ème minute contre l'AS Monaco (2-1), samedi. Selon André Villas-Boas, l'entraîneur phocéen, son milieu de terrain, qui doit passer une IRM, devrait être indisponible "autour de deux semaines" et donc rater "trois matches".