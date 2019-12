OM - Sans Strootman face à Nîmes, le groupe marseillais

Samedi soir (20h45, Stade Vélodrome), dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueillera le Nîmes Olympique. Pour cette rencontre, André Villas-Boas, l'entraîneur des Ciel-et-Blanc, a retenu un groupe de vingt joueurs. Steve Mandanda (cheville) et Dario Benedetto (cuisse et dos) sont bien là. Le jeune milieu de terrain, Florian Chabrolle, remplace numériquement Kevin Strootman, qui purgera un match de suspension. Florian Thauvin est encore à l'infirmerie. Isaac Lihadji et Niels Nkounkou ne sont, une nouvelle fois, pas appelés.

LE GROUPE DE L'OM

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu - Alvaro Gonzalez, Amavi, Caleta-Car, Kamara, Sarr, Perrin, Sakai - Rongier, Lopez, Sanson, Khaoui, Chabrolle - Payet, Benedetto, Radonjic, Aké, Germain.