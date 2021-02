OM - Sans Thauvin ni Milik à Nantes, le groupe marseillais

Pour le déplacement sur la pelouse du FC Nantes, prévu ce samedi après-midi (17 heures, Stade de la Beaujoire) dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1, Nasser Larguet, l'entraîneur par intérim de l'Olympique de Marseille, a retenu un groupe de vingt-et-un joueurs.

Non qualifiés pour la réception de l'OGC Nice mercredi soir (victoire 3-2), Pol Lirola et Olivier Ntcham sont de retour. Autre retour à signaler, celui de suspension de Leonardo Balerdi. Florian Thauvin (genou), Arkadiusz Milik (reprise) et Dario Benedetto (suspension) sont absents.

Ligue 1 - 26e Journée

LE GROUPE DE L'OM

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu - Caleta-Car, Nagatomo, Balerdi, Amavi, Perrin, Lirola, Alvaro, Sakai - Kamara, Gueye, Rongier, Cuisance, Khaoui, Ntcham - Germain, Dieng, Henrique, Payet.