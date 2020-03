OM - Sanson : 'Perdre deux points comme ça, ça fait mal au moral'

Auteur de l'ouverture du score juste avant la pause, Morgan Sanson a assisté impuissant à l'égalisation d'Amiens dans les dernières secondes de la partie, vendredi soir (2-2). De nouveau omniprésent au coeur du jeu marseillais, l'ancien montpelliérain n'a pas suffi pour empêcher cet accroc malvenu pour l'OM. De quoi lui laisser un goût d'amertume après la rencontre.

"On doit se servir des précédents matchs justement parce qu’ils n’étaient pas faciles. Là, on a la chance d’avoir le match en main et de ne pas être en danger. C’est encore plus frustrant de prendre deux buts dans les dernières minutes. […] J’ai bien vu la fin de l’action et cela m’a vraiment fait ch… comme tout le monde dans le stade. C’est sûr que perdre deux points comme ça cela fait mal au moral" a-t-il glissé. "Il faut relever la tête, ne pas tout dramatiser. On perd deux points, mais on regrette aussi le match contre Nantes. Prendre un point sur six contre ces équipes au Vélodrome, ce n'est pas normal. Mon but ? Tant mieux, mais je m'en bats les c... !"