OM - Sanson a décliné plusieurs offres

A force de crever l'écran avec l'Olympique de Marseille, Morgan Sanson est apparu à plusieurs reprises sur les plateaux télés ces derniers mois. Le milieu marseillais a également accordé bon nombre d'interviews dans les médias français. A plusieurs reprises, il a fait le point sur son avenir et a toujours clamé qu'il souhaitait terminer la saison actuelle avec l'OM. Il l'a d'ailleurs rappelé dans les colonnes de l'Equipe ce samedi : "cet hiver, c'était hors de question de partir. Je suis dans une bonne période, on a un groupe fantastique, on est deuxièmes, on a la Ligue des Champions à aller chercher."

Ce n'est un secret pour personne, le milieu de 25 ans a notamment été approché par des écuries de Premier League l'été dernier, mais aucune offre concrète ne semble être parvenue jusqu'à Jacques-Henri Eyraud. Pourtant, le natif de Saint-Doulchard a bien reçu des propositions. En revanche, il les a jugées trop faibles et les a donc déclinées, préférant poursuivre son aventure sur la Canebière. "Il y a eu des offres mais, honnêtement, elles n'étaient pas à la hauteur de ce que je voulais. Elles étaient à la hauteur de ce que je venais de faire. Et puis, je ne voulais pas partir sur cette saison, j'avais envie de prendre ma revanche. J'étais prêt à repartir sur une nouvelle aventure, avec un nouveau coach, sur des bases saines" a-t-il confié. Un choix payant puisque l'ancien montpelliérain rayonne dans le coeur du jeu (3 buts et 4 passes décisives en 24 matchs de L1 cette saison).