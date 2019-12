OM - Sanson donne le ressenti du vestiaire marseillais sur l'arrivée de Garcia à Lyon

En novembre dernier, à l'occasion de l'Olympico entre l'OM et l'OL, les joueurs marseillais n'avaient pas mâché leurs mots quant à l'arrivée de Rudi Garcia sur le banc lyonnais. Dimitri Payet, dans un premier temps, avait réglé ses comptes avec son ancien coach, puis Valère Germain y était allé de sa remarque une fois la rencontre passée. Invité du CFC ce dimanche, Morgan Sanson s'est exprimé sur la question et a donné le ressenti du vestiaire à ce sujet.

"Forcément (que ça a agacé). Nous les joueurs on ne s'y attendait pas du tout. Dans le foot il y a beaucoup de surprises chez les joueurs mais aussi chez les coachs, il a répondu à l'appel de Lyon et nous on est focus sur nous. Ce n'est pas question d'être remonté, il a fait son choix maintenant nous quand on a su qu'il partait on était déjà focalisés sur l'après Garcia et qu'il aille à Lyon ou ailleurs c'était banal pour nous" a expliqué le milieu marseillais.