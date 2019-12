OM - Sanson et les Olympiens ne cachent pas leurs ambitions !

Il n'est certainement pas étranger à la bonne première partie de saison de l'Olympique de Marseille. En pleine forme depuis plusieurs mois, Morgan Sanson, accompagné de Valentin Rongier, est devenu un joueur clef du dispositif d'André Villas-Boas. A l'heure des fêtes de fin d'année, l'OM est assuré de conclure la première partie de saison à la deuxième place, une place qualificative pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. La moitié du chemin est faite, mais les Olympiens savent qu'ils devront faire au moins aussi bien lors de la phase retour pour conserver cette place. C'est en tout cas l'objectif premier pour Sanson et ses coéquipiers.

"Oui encore plus en arrivant à cette deuxième place à Noël. Depuis que je suis arrivé à Marseille, c'était l'un des grands objectifs, malheureusement on l'a loupé il y a deux ans de peu. La saison dernière est à oublier mais cette saison on sent qu'on a quelque chose à jouer dans ce championnat qui est serré, on a pris des points d'avance, donc on va tout faire pour les garder" a-t-il déclaré sur le plateau du Canal Football Club.