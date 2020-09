OM - Sarr et Sanson de retour dans le groupe, Alvaro bien présent face à l'ASSE

André Villas-Boas a convoqué un groupe de 22 joueurs pour la réception de Saint-Etienne, ce jeudi en match en retard de la 1ère journée de L1. Privé d'Amavi et de Benedetto, suspendus après leur expulsion face à Paris, l'OM pourra compter, en revanche, sur Bouna Sarr et Morgan Sanson, de retour dans le groupe. À noter que Christopher Rocchia vient remplacer numériquement Amavi et qu'Alvaro Gonzalez est bien présent.

LE GROUPE DE L'OM

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu - Sakai, Sarr, Perrin, Álvaro, Balerdi, Ćaleta-Car, Rocchia, Khaoui - Kamara, Rongier, Sanson, Strootman, Gueye - Thauvin, Payet, Lopez, Radonjić, Germain, Aké.