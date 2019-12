OM - Steve Mandanda donne de ses nouvelles

Sorti sur blessure à la demi-heure de jeu face à Metz samedi dernier, Steve Mandanda a fait un point sur son état de santé en conférence de presse. Sans dire s'il sera disponible, ou non, pour affronter Nîmes samedi, le portier phocéen rassure sur sa cheville.

"Je vais bien, je vais mieux. Pour samedi, on verra. On prendra une décision d'ici 48 heures. Tout le monde veut jouer tous les matchs. Si je peux jouer tous les matchs, je le ferai. Si Yohan est amené à jouer, je l'accompagnerai du mieux que je peux. Il y a aussi le côté collectif. Le coach est là, et il décide" a-t-il déclaré. "Sur ma blessure, j'ai eu peur oui, sur le coup. On se pose vite des questions, mais j'ai compris que ce n'était pas trop grave car j'arrivais à faire des mouvements."