OM - Steve Mandanda également prêt à baisser son salaire ?

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Jacques-Henri Eyraud et son trésorier. Dans le dur financièrement, le président olympien est récemment parvenu à prolonger les contrats de Yohann Pelé, et surtout Dimitri Payet, tout en négociant de sérieuses entailles sur leurs émoluments. Et le schéma pourrait bientôt se répéter avec un autre gros salaire de l'effectif : Steve Mandanda.

D'après L'Equipe, le gardien de 35 ans est prêt à revoir sa fiche de paie pour négocier une prolongation de son bail, qui court actuellement jusqu'en juin 2021. L'idée, pour l'international tricolore, au club depuis 2007 (à l'exception d'une pige d'un an à Crystal Palace en 2016-2017), serait aussi de s'entendre avec l'OM sur une reconversion au sein du club, pour son après-carrière. Un deal gagnant-gagnant, ou plutôt "win-win" pour l'américanophile Jacques-Henri Eyraud.