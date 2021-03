OM - Steve Mandanda est pressé de terminer la saison

Après la défaite cruelle en fin de match face à Lille ce mercredi (0-2), Steve Mandanda, le portier de l'OM, s'est montré fataliste concernant la fin de la saison. Le gardien de 35 ans, conscient que Jorge Sampaoli arrive, est pressé de terminer cette mauvaise saison pour le club phocéen, encore en course pour la 5ème place.

"C'est cruel. Jusqu'au but, on tenait. On a fait un match solide défensivement et, sur une erreur, on concède ce but qui tue tous nos efforts. (...) On va s'accrocher à l'objectif de la cinquième place. Parce que devant, ça va bien trop vite pour nous... Maintenant, il y a le nouveau coach qui arrive, on va voir comment ça va se passer. On va essayer de bien terminer la saison actuelle puis repartir sur la nouvelle avec beaucoup de changements en prévision", a-t-il lâché au micro de Canal+.