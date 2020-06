OM - Steve Mandanda récompensé par les supporters !

Avec l'arrêt définitif de la L1 acté le 30 avril et une deuxième place synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, L'Olympique de Marseille a réalisé une grande saison. Et pour clôturer cette année, le club marseillais a demandé aux supporters d'élire l'Olympien de la saison. Et Steve Mandanda l'a emporté, devant Dimitri Payet (lui aussi qualifié en finale).

Du haut de ses 35 ans, Mandanda a su se remettre en question cet été avec l'arrivée d'André Villas-Boas et a réalisé une très grande saison. Avec 12 clean-sheet pour 29 matchs toutes compétitions confondues, le portier de l'EDF succède à Hiroki Sakai au palmarès du Marseillais de l'année.