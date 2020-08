OM - Steve Mandanda revient sur sa contamination au coronavirus

À l'occasion d'une conférence de presse un peu particulière tenue en ce vendredi après-midi, Steve Mandanda (35 ans), le gardien de but de l'Olympique de Marseille, est revenu sur sa contamination au coronavirus. Que les fans phocéens se rassurent, le dernier rempart olympien est déjà de retour à 100% de ses moyens.

"J'ai repris mardi et je me sens très bien, tant mieux pour moi", a indiqué le portier des Ciel-et-Blanc, et de préciser : "Pendant une semaine je n'ai rien pu faire car on doit faire attention au moindre effort. J'ai pris mon mal en patience et j'ai attendu le feu vert des médecins".