OM - Steve Mandanda tire la sonnette d'alarme !

Après la deuxième défaite d'affilée en Ligue 1, face à Lens (0-1), Steve Mandanda, le capitaine de l'OM, a pris la parole sur Téléfoot. Le gardien titulaire a tiré la sonnette d'alarme après une nouvelle prestation catastrophique des siens.

"On a énormément parlé, crié, énormément de choses se sont dites dans le vestiaire... pour pas une énorme réaction. Il y a beaucoup de choses à changer. Aujourd'hui, c'est l'état d'esprit. Quand on est joueur de l'OM, on doit avoir du caractère, être capable d'assumer. On n'y arrive pas. C'est qu'il y a un souci au sein du groupe, on ne dégage plus la force de la saison dernière. Il faut une grande remise en question individuelle et collective. Et derrière, il faut assumer. Cela ne parle pas assez, il y a un problème de caractère. On est souvent en réaction, c'est ce qui nous fait défaut. Un problème psychologique? Non pas de lassitude psychologique, on sait que c'est dur, qu'il y a un enchaînement de matchs... mais c'est pour tout le monde, on ne peut pas ce cacher derrière ça. On verra qui sera là et comment ça va se passer" a-t-il déclaré.