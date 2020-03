OM - Strootman lève le voile sur ses intentions pour le futur

De passage en conférence de presse ce jeudi après-midi, Kevin Strootman (30 ans) s'est exprimé sur son avenir. Le milieu de terrain néerlandais, sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, n'envisage pas de quitter l'Olympique de Marseille cet été, malgré un temps de jeu famélique ces dernières semaines (25 matches joués en Ligue 1, 10 titularisations, 2 buts et 3 passes décisives). Le Batave, appelé par Ronald Koeman pour participer aux prochains matchs internationaux des Pays-Bas, n'a qu'un objectif en tête : se battre pour regagner une place de titulaire.

"Vous croyez vraiment que je pense déjà à la saison prochaine ? Je veux jouer la Ligue des Champions ici, c'est notre objectif à tous. Si tu ne joues pas, tu n'es pas content, et tu ne te sens pas bien. Mais dans le foot, c'est comme ça. En ce moment, je suis sur le banc. Je pourrais critiquer l'entraîneur, mais moi je dois faire mieux pour jouer et faire partie des titulaires. Je ne dois pas me dire "je ne joue pas, donc je veux partir". Même si je voulais aller au Real Madrid ou à Barcelone, je ne jouerais pas", a déclaré le Néerlandais face aux médias.