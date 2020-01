OM - Strootman n'a pas l'intention de quitter le navire marseillais

Héros de la victoire marseillaise à Rennes vendredi soir (0-1), Kevin Strootman a évoqué son avenir devant les journalistes.

C'est ce que l'on peut appeler une entrée triomphante. Alors que l'OM était en souffrance au Roazhon Park, André Villas-Boas a décidé de renforcer son milieu de terrain en faisant entrer Kevin Strootman (29 ans) à la place de Valentin Rongier en fin de match (82e). L'objectif premier était alors de conserver le score de parité afin de repartir de Rennes avec un point. Mais c'était sans compter sur le but de renard de l'international néerlandais, lequel traînait dans la bonne zone à la suite d'un coup franc de Payet tiré sur le poteau de Mendy (84e). D'une importance capitale, ce but est d'autant plus symbolique qu'il est inscrit par l'un des joueurs dont la direction souhaite se séparer cet hiver.

De nouveau relégué sur le banc par Kamara au coup d'envoi, Strootman a montré une fois de plus que Villas-Boas pouvait compter sur lui. Malgré les rumeurs à son sujet et la volonté de ses dirigeants de le pousser vers la sortie en raison de son salaire faramineux, l'ancien romain a conservé de son passage dans la capitale italienne son esprit de gladiateur. Preuve en est avec ses déclarations en zone mixte, le milieu olympien souhaite se battre pour sa place au sein de cette équipe qu'il n'entend pas quitter dans un futur proche. "J'ai encore un contrat de trois ans et demi ici. J'ai signé ici pour rester et jouer ici, pas pour autre chose. On parle de ce match et pas d'autre chose. Le plus important, c'est Marseille. Pas moi.'

Concernant la concurrence, Strootman la comprend et il semble accepter les choix du coach. Son ambition personnelle est de donner le maximum pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. "C'est toujours un bon feeling. L'équipe a très bien joué, je ne peux pas dire que je dois commencer parce que Boubakar (Kamara) a fait un super match, Rongier et Sanson aussi. J'ai seulement joué dix minutes, mais j'ai été important pour l'équipe" a-t-il ajouté. En effet, ce but synonyme de victoire pourrait faire la différence à l'issue de la saison, en vue de la qualification pour la Ligue des Champions.