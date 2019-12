OM - Thauvin, le grand coup du mercato hivernal de l'OM pour André Villas-Boas

André Villas-Boas a fait un point sur le mercato hivernal, ce jeudi en conférence de presse. Selon lui, le gros coup hivernal de l'OM n'est autre que Florian Thauvin.

Deuxième du championnat, avec 4 points d'avance sur le LOSC, l'Olympique de Marseille compte bien poursuivre sur cette voie lors de la deuxième partie de saison. Pour André Villas-Boas, le groupe phocéen ne devrait pas trop bouger durant le mercato, surtout sans départs. Excepté des bons de sorties concernant les joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, le Portugais ne veut pas bouleverser ses troupes.

"Pour le mercato, sans sorties, il n'y aura rien. Et je n'ai aucun intérêt à ce que mon équipe change. Généralement, ça se décante la dernière semaine de janvier. Les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas" explique Villas-Boas. "Le mercato est imprévisible. J'ai dit à Andoni qu'il était important pour moi de garder le groupe et de ne perdre personne. Pour moi, on reste comme on est. Le mercato d'hiver est plus cher que celui d'été, donc je ne pense pas qu'on aura d'offres".

Selon lui, la principale recrue de l'hiver se nommera Florian Thauvin, tout simplement. "Il faut lui donner un peu de temps pour retrouver sa forme. Il a joué contre Saint-Etienne quinze minutes, il a eu une chance de faire un but, et aussi une passe décisive... On a besoin de lui. On va continuer de penser à février. Il faut lui donner un peu de temps pour gagner de la confiance sur le physique, les impacts. Quand il rentrera, ce sera une valeur ajoutée. C'est peut-être notre grand coup du mercato, si on peut parler comme ça." Le gaucher est donc attendu avec impatience du côté de la cité phocéenne.