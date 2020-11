OM - Thauvin confesse un sentiment de honte

Avec trois défaites en trois sorties et une dernière place de la poule C (0 point), l'Olympique de Marseille ne s'est pas encore mis au niveau de la Ligue des Champions. À la veille des retrouvailles avec Porto (J4), programmées mercredi soir (21 heures, Stade Vélodrome), Florian Thauvin (27 ans) a confessé un sentiment de honte lors de son passage en conférence de presse. "Quand on joue dans un club comme l'OM, on ne peut pas accepter ça. Et moi, en tant que premier supporter, je ne l'accepte pas. Il faut faire mieux", a lâché lé numéro 26 des Ciel-et-Blanc devant les journalistes.

L'international tricolore (10 sélections, 1 but) attend, évidemment, face aux Lusitaniens, un réel sursaut d'orgueil de son équipe : "C'est difficile en tant que compétiteur d'enchaîner les défaites. il faut tirer des conclusions des erreurs qu'on a fait. On doit faire beaucoup mieux dans l'attitude. Se battre et avoir un sursaut d'orgueil", a-t-il poursuivi et d'ajouter : "Il reste beaucoup de points à prendre. On doit montrer un autre visage dans cette compétition".