OM - Thauvin donne sa condition pour prolonger

L'Olympique de Marseille réalise un début de saison correct jusqu'ici et c'est en grande partie grâce à Florian Thauvin. L'ancien joueur de Bastia et Newcastle a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives en 8 matchs. L'ailier de 27 ans arrive cependant en fin de contrat en juin prochain et si Pablo Longoria a révélé qu'il cherchait "la meilleure solution pour tout le monde", l'international français pourrait se montrer exigeant.

Florian Thauvin avait expliqué fin septembre ne pas comprendre que sa prolongation ne soit toujours pas actée. "Ca m'étonne qu'on se retrouve dans une position comme celle-ci. Je ne suis pas là pour régler mes comptes, car je l'ai déjà dit à mon président. C'est un dossier qui aurait dû être réglé depuis longtemps" avait-il déclaré à L'Equipe. Selon le quotidien sportif, l'actuel meilleur buteur de l'OM aurait annoncé à ses dirigeants qu'il prolongerait uniquement sur une longue durée. Les négociations ne font que commencer, attention à ce qu'elles ne deviennent pas le feuilleton de cette saison sur la Canebière.