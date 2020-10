OM - Thauvin fait son auto-critique

Présent en conférence de presse d'avant match, Florian Thauvin (27 ans) a fait un bilan de son début de saison avec l'Olympique de Marseille. « J'ai fait trois bons matchs contre Brest, Paris et Saint-Etienne, et deux matchs nuls, zéro pointé, » a t-il lâché plein d'honnêteté.

Le numéro 26 marseillais est conscient qu'il doit améliorer ses prestations. "J'ai attaqué très fort, aujourd'hui j'ai le contrecoup, ça fait un an que je n'ai pas joué, je m'y attendais d'avoir ce contre coup. Contre Lille j'étais mort, contre Metz j'ai pris un coup qui m'a diminué, je ne cherche pas d'excuse, je n'ai pas été bon, j'assume complètement, je dois faire mieux, mais c'est plus le contrecoup physique qui fait que je dois faire mieux pour les prochains matchs." Rendez-vous est pris dimanche face à Lyon.