OM - Thauvin l'a mauvaise après le match nul face à Reims

L'Olympique de Marseille s'est fait accrocher par le Stade de Reims (1-1) ce samedi soir lors de la 16ème journée de Ligue 1. Face à un bloc bas des Rémois, les Marseillais n'ont pas réussi à trouver la solution et n'ont que très rarement pu perforer la défense des hommes de David Guion. Après la rencontre, Florian Thauvin s'est présenté au micro de Téléfoot et est revenu sur la faiblesse des Olympiens dans le jeu

"Ils ont bien défendu, mais après nous on joue que latéral, ou vers l'arrière, on ne prend pas de risque. On ne mérite pas mieux, beaucoup de choses ne vont pas" a déclaré l'international français.