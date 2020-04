OM - Thauvin n'a aucune intention de partir !

Lors d'un live Instagram organisé samedi soir, Florian Thauvin a affirmé qu'il souhaitait rester à l'OM cet été.

Vingt petites minutes. Voilà le temps de jeu de Florian Thauvin en Ligue 1 cette saison. Blessé à la cheville dès les premiers premiers mois de compétition, l'ailier olympien a eu recours à une arthroscopie qui l'a tenu éloigné des terrains pendant de longs mois. De retour sur les pelouses lors de la réception d'Amiens le 6 mars dernier (il est entré à la 80ème minute, ndlr), le Français n'a pas eu le temps de savourer ses retrouvailles avec le ballon rond puisque la pandémie de coronavirus a entraîné l'arrêt des compétitions quelques jours plus tard.

Mais à un peu plus d'un an de la fin de son contrat (juin 2021), qu'en est-t-il de son avenir ? A un moment où le déficit de l'OM ne cesse de s'accroître, le natif d'Orléans détient l'un des plus gros salaires du club. Malgré cela, il n'a aucune intention de quitter l'OM, comme il l'a fait savoir lors d'un live Instagram avec l'humoriste Malik Bentalha. "Je me suis battu pour revenir et tu crois que je vais partir comme ça ? Je suis bien comme je suis. Je reste à Marseille. Je te le dis : je reste ! Comme ça, le débat est clos" a-t-il annoncé, catégorique.

"Tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Je suis bien. En plus, j’ai perdu une saison. Ça voudrait dire quoi ? Je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des champions ? Alors que ça fait des années que je me bats pour ça et que sors d’une longue blessure ?" a-t-il ajouté ensuite. Reste à savoir si ses dirigeants partageront cet avis et s'ils souhaitent prendre le risque de voir l'un des joueurs les plus bankables de l'effectif partir gratuitement l'été prochain.