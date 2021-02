OM - Thibaud Vézirian mis en demeure par la direction marseillaise après avoir annoncé que l'OM était vendu

Thibaut Vézirian a balancé une véritable bombe dans le monde du football en annonçant la semaine dernière que l'Olympique de Marseille avait été vendu à la Kingdom Holding Company. Alors qu'il assure encore et toujours que "l’acte de cession est signé", la société Image 7 qui s'occupe de la communication de Frank McCourt a de son côté démenti samedi dernier, avant que l'Américain ne fasse de même dans un communiqué.

Mais selon les informations de La Provence, les dirigeants marseillais ne se sont pas contentés de réagir sur leur site officiel et ont envoyé une lettre recommandée de mise en demeure au journaliste en expliquant qu'il est l'auteur d'"informations toutes plus fausses les unes que les autres puisque le club n’a jamais été à vendre et qu’aucune offre ne lui a jamais été adressée par quiconque". La direction phocéenne décrit ses déclarations comme étant "un catalogue de déclarations non étayées et d’affabulations" et lui demande de "retirer les vidéos" ainsi que "de bien vouloir cesser de diffuser toute information relative à la vente de l’OM, opération qui n’a jamais été envisagée, et qui ne l’est toujours pas, ni à ce jour ni à l’avenir". De quoi certainement calmer toute l'agitation autour de ce dossier.