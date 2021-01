OM - Tiémoué Bakayoko a conseillé à Milik de signer à l'OM

Après des semaines de négociations, Arkadiusz Milik s'est finalement bien engagé à l'Olympique de Marseille. Pour rejoindre le club phocéen, l'international polonais a refusé des offres provenants notamment de Premier League et de Serie A. L'avant-centre de 26 ans était motivé par le discours du directeur sportif Pablo Longoria mais également celui de son désormais ancien coéquipier Tiémoué Bakayoko.

"Il m'a posé la question, il m'en a parlé. Je lui ai dit que Marseille est un très grand club français, je lui en ai dit du bien en tout cas, ça c'est une certitude. Si je le vois réussir à l'OM ? J'espère pour lui. On connaît le joueur, on sait qu'il marque des buts et que c'était un des meilleurs attaquants du championnat italien. J'espère qu'il réussira en Ligue 1" a déclaré sur beIN Sports le milieu de terrain napolitain.