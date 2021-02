OM - Un député évoque la vente du club à l'Arabie Saoudite durant l'Assemblée Nationale (vidéo)

Depuis la tentative infructueuse de Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal de racheter l'Olympique de Marseille, de nombreuses rumeurs évoquent une possible vente du club. Thibaud Vézirian avait notamment annoncé il y a une semaine que l'OM avait été vendu à la société saoudienne Kingdom Holding Company. Si l'information a depuis été démentie par Frank McCourt et a conduit la direction olympienne à mettre en demeure le journaliste, les rumeurs persistes et arrivent jusqu'à l'Assemblée Nationale.

En effet, ce vendredi soir un débat avait lieu entre les députés Stéphane Peu et Sacha Houllié sur les rapports de la France avec l'Arabie saoudite et le Qatar. Alors que le premier exigeait de la "fermeté", le second a répondu qu'il "ne voudrait pas empêcher une vente d'un club de foot qui (lui) est cher à l'Arabie saoudite". Une déclaration qui a beaucoup fait parler mais l'avocat et homme politique de LREM a tenu à préciser sur son compte Twitter qu'il essayait juste "d’illustrer une situation que générerait un amendement s’il était adopté" mais qu'il ne s'agissait pas d’une information la vente de l'OM.

Financement étranger : "Je souhaite qu'on ait plus de fermeté vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et du Qatar", pointe @stephane1peu.

"Je ne voudrais pas empêcher une vente d'un club de foot qui m'est cher à l'Arabie saoudite", répond @SachaHoulie.#DirectAN #PJLSéparatisme #VenteOM pic.twitter.com/U8A8luya0f — LCP (@LCP) February 12, 2021