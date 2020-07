OM - Un dirigeant de Valence accuse Longoria d'être un 'lâche et un menteur'

Vicente Rodriguez, le secrétaire technique du Valence CF, a eu l'occasion de travailler avec Pablo Longoria qui vient d'être nommé directeur de football de l'Olympique de Marseille (2018-2019). Et visiblement, le dirigeant ne conserve pas un bon souvenir de Longoria qui était chargé du recrutement à l'époque.

"Il n'a rien démontré à Valence car ce sont Mateu (Alemay, le directeur général) et Marcelino (l'entraîneur) qui s'occupaient des transferts. Il m'a arnaqué et maltraité" a-t-il lâché auprès de la Cadena Ser. "Un jour, je l'ai attrapé et je lui ai dit que je ne voulais plus travailler avec lui. Il n'a pas osé en parler à Mateu. Ça montre quel genre de personne il est : un lâche et un menteur" a sèchement conclu Rodriguez.