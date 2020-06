OM - Un montant de 700 millions d'euros évoqué pour le rachat de l'OM

Le projet de rachat de l'OM, porté par Mourad Boudjellal, aurait déjà réuni 700 millions d'euros destinés non seulement à convaincre le propriétaire actuel Frank McCourt, mais aussi à financer la suite.

De nouvelles informations continuent d'arriver au compte-gouttes sur un hypothétique rachat de l'Olympique de Marseille, mené par Mourad Boudjellal. Après que ce dernier a confirmé être "le porteur" d'un projet soutenu par des fonds provenant du Moyen-Orient, on apprend chez nos confrères du Figaro et de La Provence le montant qu'envisagent de débourser ces potentiels investisseurs, "très probablement saoudiens". Et il est colossal : 700 millions d'euros !

La somme aurait été versée il y a deux semaines sur un compte de la banque Rothschild, qui pourrait donc être la fameuse banque d'affaires mandatée afin de faire une offre auprès de Frank McCourt. Sur ces 700 M€, 300 millions seraient proposés à l'Américain, propriétaire de l'OM depuis 2016. McCourt et Jacques-Henri Eyraud, son président, ont encore récemment balayé la rumeur d'une vente, mais Boudjellal a affirmé que "tout est à vendre" à l'OM.

200 M€ pour équilibrer les finances, la même chose pour le mercato

Le reste de 700 millions d'euros évoqués servirait à combler les trous dans les caisses du club (200 M€), qui accuse de lourds déficits depuis plusieurs saisons, et à financer le mercato (200 M€). Rien n'est encore précisé sur l'épineux dossier du stade Vélodrome, mais cela devrait suffire, pour l'instant, à faire saliver les supporters marseillais.